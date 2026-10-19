

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون شبکه بهداشت و درمان بافق از اجرای طرح وارنیش فلوراید برای حدود ۷ هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز ابتدایی در ۴۰ مدرسه این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح با هدف پیشگیری از پوسیدگی دندان دانش‌آموزان، در دو نوبت و با فاصله شش ماه اجرا می‌شود.

کوهگرد معاون شبکه بهداشت و درمان بافق، با اشاره به اهمیت پیشگیری از پوسیدگی دندان گفت: وارنیش فلوراید یکی از آسان‌ترین، ارزان‌ترین و در دسترس‌ترین روش‌های پیشگیری از پوسیدگی دندان است که هر سال در دو نوبت و با فاصله شش ماه برای دانش‌آموزان ۶ تا ۱۲ ساله دوره ابتدایی انجام می‌شود.

وی افزود: افتتاحیه این طرح در شهرستان بافق برگزار شد و خدمات آن برای حدود ۷ هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز در ۴۰ مدرسه ابتدایی، توسط مراقبان سلامت، دندان‌پزشکان و بهورزان ارائه می‌شود.

عاشق معلی دندان‌پزشک، نیز با اشاره به فواید وارنیش فلوراید گفت: فلوراید به استحکام دندان‌ها کمک می‌کند و می‌تواند از پیشرفت پوسیدگی‌های کوچک دندان در کودکان جلوگیری کند.

وی با تأکید بر رعایت نکات بهداشتی پیش از انجام این روش افزود: دانش‌آموزان باید پیش از دریافت وارنیش فلوراید مسواک زده باشند و پس از آن نیز به مدت دو تا سه ساعت از خوردن مواد غذایی و شستن دهان خودداری کنند تا فلوراید حداکثر تأثیر خود را داشته باشد.

عاشق معلی با بیان اینکه فلوراید ماده‌ای معدنی و طبیعی است که در آب آشامیدنی و بسیاری از مواد غذایی وجود دارد، گفت: در این طرح از فلوراید با غلظت بالاتر و در محدوده مجاز برای کودکان استفاده می‌شود.

این دندان‌پزشک با اشاره به اجرای این برنامه برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی ادامه داد: اگرچه این طرح بیشتر برای کودکان دبستانی اجرا می‌شود، استفاده از فلوراید برای سایر گروه‌های سنی نیز مفید است؛ به‌ویژه اینکه دندان‌های دائمی کودکان در این سن در حال رویش