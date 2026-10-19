

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهدی توانا اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساخت‌های صنعتی و بهبود شرایط تردد و فعالیت واحد‌های تولیدی، پروژه آسفالت معابر شهرک صنعتی اسفراین در دو بخش ورودی شهرک و ادامه بلوار کارآفرینی وارد فاز اجرایی شد.

وی با اشاره به مشخصات فنی این طرح تصریح کرد: این طرح در گستره‌ای به وسعت ۱۰ هزار متر مربع و با حجم سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد ریال در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد و مدت زمان پیش‌بینی‌ شده برای تکمیل و بهره‌برداری از آن، ۴ ماه در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی در ادامه به آمار تجمیعی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و معابر در این شهرک اشاره کرد و افزود: پیش از این، سطح آسفالت معابر شهرک صنعتی اسفراین ۳۶ هزار متر مربع بوده که با اجرای این طرح ۱۰ هزار متر مربعی جدید، مجموع این سطوح ارتقا می‌یابد.