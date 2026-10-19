مسابقات قهرمانی تیمی و هنر‌های فردی ورزش‌های زورخانه‌ای رده سنی جوانان چهارمحال و بختیاری، در زورخانه پوریای ولی شهرکرد برگزار شد و ورزشکاران برتر رشته‌های مختلف معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس هیئت ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای استان گفت: این رقابت‌ها با هدف شناسایی استعداد‌های جوان، توسعه ورزش‌های زورخانه‌ای و ترویج فرهنگ پهلوانی و جوانمردی برگزار شد.

سهراب مهدیان دهکردی افزود: بر اساس نتایج اعلام‌شده، بنیامین محمدی از فرخ‌شهر، علی‌حسین عبداللهی از طاقانک و محمدحسین خدابنده از کیان در رشته سنگ، در اوزان اول تا سوم به مقام نخست دست یافتند.

در رشته چرخ تیز و چرخ چمنی، سیدحسین موسوی از فرخ‌شهر مقام نخست را کسب کرد و حسام یداللهی از فارسان در رشته چرخ چمنی به مقام دوم رسید.

همچنین حسین یزدانی از بروجن در رشته میل‌بازی، در وزن اول قهرمان شد.

در رشته میل سنگین نیز علیرضا ملک‌پور و طا‌ها نامداری از شلمزار به مقام نخست اوزان دوم و سوم دست یافتند.

در رشته کباده، محبوب جعفریان از شهرستان شهرکرد و عباس شاهوردی از کیان به مقام نخست اوزان دوم و سوم رسیدند.

احمدرضا داوری از گهرو مقام دوم و علیرضا ملک‌پور از شلمزار مقام سوم وزن دوم این رشته را کسب کردند.