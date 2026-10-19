به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استان مرکزی با تنوع محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و خوراکی‌های محلی، گنجینه‌ای از سوغات را در شهرستان‌های مختلف خود جای داده است.

از باغ‌های انگور خنداب و فرآورده‌هایی همچون شیره انگور، باسلوق و ترخینه اراکی گرفته تا فتیر و گوش‌فیل، بخشی از خوراکی‌های سنتی و پرطرفدار این استان است.

زعفران کمیجان و فراهان، پسته زرندیه، انار و فرآورده‌های آن در ساوه، عسل خمین و شازند و گل و فرآورده‌های کنجدی محلات، از دیگر سوغات شناخته‌شده استان مرکزی است.

در دلیجان نیز شیرینی محلی «جوز قند» با ترکیبی از پودر شکر، بادام، نخودچی و گردو تهیه می‌شود.

صابون سنتی آشتیان هم یکی دیگر از سوغات اصیل استان مرکزی است؛ محصولی با پیشینه‌ای چندصدساله که همچنان به روش سنتی تولید می‌شود.

این تنوع محصولات محلی، استان مرکزی را به مقصدی جذاب برای گردشگران و مسافران و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی شهرستان‌های استان تبدیل کرده است.