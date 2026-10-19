رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میبد: امسال بیش از ۴۰ برنامه ورزشی پیش‌بینی شده است که، بخش قابل‌توجهی از آنها در اجتماعات عمومی برگزار شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علی ابراهیمی از اجرای بیش از ۴۰ برنامه متنوع ورزشی همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش، از ۲۶ مهر تا ۲ آبان‌ماه خبر داد و گفت: افتتاح دو سالن ورزشی و دو زمین چمن مصنوعی بزرگ ابراهیمی با تبریک هفته تربیت بدنی به جامعه بزرگ ورزش و مردم شریف و شهیدپرور شهرستان، گفت: امسال بیش از ۴۰ برنامه ورزشی در حوزه‌های ورزش آقایان، ورزش بانوان و امور جوانان پیش‌بینی شده است که تلاش شده با توجه به شرایط و اقتضائات جامعه، بخش قابل‌توجهی از آنها در اجتماعات عمومی برگزار شود.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته افزود: برپایی میز خدمت و ارتباط مستقیم با مردم، همایش‌های پیاده‌روی و برنامه‌های ورزش همگانی از جمله برنامه‌هایی است که با هدف افزایش تعامل با شهروندان و گسترش نشاط اجتماعی اجرا خواهد شد.

رئیس ورزش و جوانان با اشاره به اجرای دو طرح ملی «مسجد، ورزش و ارزش» و «تکاپو» درهفته تربیت بدنی و ورزش گفت: طرح ملی «مسجد، ورزش و ارزش» ویژه بانوان که قرار است پنجشنبه همین هفته در بیت‌الزهرا (س) برگزار شود؛ شامل ۱۰ آیتم ورزشی است و با هدف فراهم‌کردن زمینه حضور و مشارکت بیشتر بانوان در فعالیت‌های ورزشی، در چارچوب ارزش‌های فرهنگی و با رعایت حجاب و عفاف اجرا می‌شود.

وی بیان کرد: طرح ملی «تکاپو» نیز با محوریت ورزشکاران رشته کاراته برنامه‌ریزی شده است تا زمینه توجه بیشتر به ظرفیت‌های ورزشی و توسعه مشارکت ورزشکاران فراهم شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان میبد برگزاری ورزش صبحگاهی، پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده با هدف ترویج سبک زندگی فعال و افزایش شور و نشاط اجتماعی برشمرد و گفت: بنا داریم میز خدمت و مشاوره را هم در اجتماعات شبانه در این هفته داشته باشیم.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه زیرساخت‌های ورزشی طی سه سال گذشته گفت: در این مدت اقدامات عمرانی مناسبی برای توسعه فضا‌های ورزشی شهرستان انجام شده است که در این زمینه از همراهی و حمایت مسئولان و نمایندگان شهرستان قدردانی می‌کنیم.

ابراهیمی اعلام کرد: در این هفته سالن تنیس روی میز شهیدیه و سالن چند منظوره صدرآباد از جمله طرح‌هایی هستند که برای افتتاح در هفته تربیت بدنی پیش‌بینی شده‌اند و همچنین دو زمین چمن مصنوعی بزرگ نیز در برنامه افتتاح این هفته قرار دارند.

رئیس اداره ورزش و جوانان با تأکید بر ضرورت تداوم توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهرستان گفت: شهرستان میبد از استعداد‌های ورزشی ارزشمندی برخوردار است که ظرفیت درخشش در سطح استان و کشور را دارند؛ ازاین‌رو، شناسایی، حمایت و فراهم‌کردن زمینه رشد این استعداد‌ها باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

ابراهیمی از فعالان و مجموعه‌های صنعتی شهرستان خواست با نگاهی ویژه‌تر به حوزه ورزش، از جوانان و ورزشکاران مستعد حمایت کنند تا زمینه شکوفایی توانمندی‌ها و ارتقای جایگاه ورزش شهرستان فراهم شود.