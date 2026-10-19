به همت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، مراسم بزرگداشت لسان الغیب حافظ شیرازی در سفارت کشورمان در رم­ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که با هدف پاسداشت میراث ادبی شاعر بزرگ ایرانی و تقویت دیپلماسی فرهنگی ایران در اروپا برگزار شد، آقای نوری، وزیر کشاورزی کشورمان، سفرای جمهوری اسلامی ایران در رم و سازمان ملل متحد در فائو، و جمعی از ایران‌شناسان برجسته از جمله پروفسور کالیاری حضور یافتند.

در بخش برنامه‌های هنری مراسم، زبان‌آموزان بنیاد سعدی و رایزنی فرهنگی ایران با اجرای حافظ‌خوانی، غزل‌هایی از دوان حافظ را به گوش حاضرین رساندند.

سپس، در بخش اصلی مراسم، از پروفسور درمه، حافظ‌شناس فقید ایتالیا تجلیل شد.