نشست دبیرخانه توسعه اقتصاد دریامحور با حضور مشاور رئیس‌جمهور و نمایندگان ۷ استان ساحلی کشور، با هدف رفع موانع بین‌دستگاهی، تسهیل فرایند‌ها و تقویت زنجیره ارزش حمل‌ونقل دریایی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این نشست بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شناسایی گلوگاه‌های موجود، تسهیل فرایندهای اداری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای ارتقای کارآمدی زنجیره تأمین دریایی تأکید شد.

همچنین، راهکارهای بهبود ارتباط میان بنادر، شبکه‌های حمل‌ونقل و مراکز لجستیکی با هدف کاهش هزینه‌ها، تسریع جابه‌جایی کالا و تقویت ظرفیت‌های ترانزیتی کشور بررسی شد.

هدف از این برنامه راهبردی، تسهیل همکاری میان دستگاه‌های مسئول، رفع موانع بین‌دستگاهی و فراهم‌کردن زمینه توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت زنجیره ارزش در مسیر توسعه اقتصاد دریامحور عنوان شد.