به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، تیم دزپارت ناغان در این مرحله از رقابت‌ها، در رقابتی پرتحرک و نزدیک، توانست با بهره‌گیری از توانمندی‌های فنی خود، پیروزی مهمی را در کار خود ثبت کند.

در ادامه این رقابت‌ها، تیم ناغان به مصاف تیم‌های قدرتمندی همچون شاهین ماهشهر، خاتون خوی، چالاک بانه و فتح مهران (ایلام) خواهد رفت.

مسابقات لیگ مناطق فوتسال زیر ۱۹ سال کشور از ۲۵ مهرماه با میزبانی استان مرکزی آغاز شده و تا ۲۹ مهرماه جاری برگزار خواهد شد.