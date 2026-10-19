

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، خیابان‌ها و میادین شهرستان‌های استان همچنان مملو از جمعیتی است که به عشق وطن گام بر می‌دارند.



میدان‌ها باز هم جلوه‌ای از حضور مردمی بود، حضوری که خروش مردمانی سلحشور را به نمایش می‌گذاشت و بار دیگر سند زرین یگانگی ملت ایران را در دفاع از قله‌های رفیع انقلاب و نظام جمهوری اسلامی رقم زد.



اجتماع شبانه مردم با گذشت بیش از دویست شب همچنان پا برجا و پرشور برگزار می‌شود تا نشان دهد مردم از حفظ آرمان‌ها و ارزش هایشان خسته نمی‌شوند و میدان را برای دشمن خالی نمی‌کنند.