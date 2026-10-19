دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات از آزادی ۹ زندانی با صرف یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان اعتبار خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و تأمین اعتبار مورد نیاز، از ابتدای سال جاری ۹ زندانی در قائنات با مبلغ یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان آزاد شده‌اند که این اقدام، گامی مؤثر در راستای بازگشت این افراد به کانون خانواده و فراهم شدن زمینه بازسازی زندگی آنان به شمار می‌رود.

عبداله زاده افزود: در راستای حمایت از دانش‌آموزان خانواده‌های زندانیان، ۱۶۰ بسته آموزشی شامل کیف و لوازم التحریر تهیه شده که ارزش هر بسته بین ۲ تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده است.

وی گفت: همچنین به منظور کمک به تأمین نیاز‌های معیشتی خانواده‌های تحت پوشش، ۳۸۰ سبد غذایی با ارزش تقریبی هر بسته ۴ میلیون تومان تهیه و توزیع شده است که ارزش مجموع این سبد‌های غذایی حدود یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات افزود: حمایت از خانواده‌های کم بضاعت زندانیان و توجه به نیاز‌های اساسی آنان، از جمله اقدامات ضروری در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و کمک به حفظ بنیان خانواده است.