به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران از اجرای دو طرح ملی با محوریت بیش از ۲۰۰ هیئت مذهبی استان خبر داد و گفت: هیئات مذهبی امروز علاوه بر رسالت دینی و فرهنگی خود، پرچمداران جهاد تبیین، امیدآفرینی، تقویت وحدت ملی و ترویج فرهنگ مقاومت در جامعه هستند.

محمدعلی باقری در جمع رؤسای هیئات مذهبی مازندران، با تشریح برنامه‌های ملی و استانی این شورا، از پیشتازی مازندران در اجرای طرح‌های «هزار میدان، هزار راوی» و «خیمه‌داران مقاومت» خبر داد و بر نقش‌آفرینی مؤثر هیئات مذهبی در عرصه جهاد تبیین و صیانت از ارزش‌های اسلامی و انقلابی تأکید کرد.

وی با اشاره به آغاز طرح ملی «هزار میدان، هزار راوی» از سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) تا میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: هیئات مذهبی مازندران که بیش از ۲۰۶ شب سابقه میدان‌داری و حضور مؤثر در خیابان‌ها و اجتماعات مردمی را در کارنامه دارند، در قالب این طرح نیز مسئولیت روایتگری مجاهدت‌های رزمندگان، تبیین آرمان‌های انقلاب اسلامی و تقویت روحیه حمایت از نظام و ولایت را بر عهده گرفته‌اند.

باقری افزود: در مرحله نخست، بیش از ۲۰۰ هیئت مذهبی در سراسر استان در اجرای این طرح مشارکت دارند و مازندران با بهره‌گیری از ظرفیت عظیم تشکل‌های دینی و مردمی، توانسته است در زمره استان‌های پیشرو کشور قرار گیرد.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، با تشریح ابعاد طرح ملی «خیمه‌داران مقاومت» گفت: این طرح در قالب «مجمع خادم‌الحسین» و با محوریت شورای هیئات مذهبی استان، در بیش از ۲۰۰ هیئت مذهبی در حال اجراست و مازندران از استان‌های پیشگام در گسترش این حرکت ملی به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: هدف اصلی این طرح، نشر مبانی دین مبین اسلام، ترویج معارف قرآن کریم و سیره اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، تبیین دستاورد‌های انقلاب اسلامی و تحقق جهاد تبیین در بستر اجتماعات دینی و مردمی است.

باقری با تأکید بر اینکه رسالت هیئات مذهبی به برگزاری مناسبت‌های دینی محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: امروز هیئت مذهبی باید در کنار اقامه شعائر دینی، کانون وحدت، هم‌افزایی، بصیرت‌افزایی و امیدآفرینی در جامعه باشد و با حضور آگاهانه در میدان‌های اجتماعی، نقش خود را در دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی ایفا کند.

وی ادامه داد: هیئات مذهبی به‌عنوان پرچمداران فرهنگ عاشورا و مکتب اهل‌بیت (ع)، ترویج فرهنگ مقاومت، دفاع از ولایت و حمایت از مقام معظم رهبری را در دستور کار خود قرار داده‌اند و این حضور مردمی، جلوه‌ای از پیوند عمیق ایمان، بصیرت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران تأکید کرد: ظرفیت ارزشمند هیئات مذهبی استان باید در مسیر تقویت وحدت و انسجام اجتماعی، نشر معارف دینی و تبیین دستاورد‌های انقلاب اسلامی به کار گرفته شود تا مازندران همچنان در عرصه فعالیت‌های دینی، فرهنگی و انقلابی، الگویی اثرگذار در سطح کشور باشد.