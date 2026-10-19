تور برخوارگردی با همکاری شهرداری دولت‌آباد، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برخوار و انجمن دوستداران میراث فرهنگی شهرستان برگزار شد.

برگزاری تور برخوارگردی به منظور شناسایی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری

برگزاری تور برخوارگردی به منظور شناسایی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان برخوار، هدف از برگزاری این تور را شناسایی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری، صنایع‌دستی و فرهنگی شهرستان عنوان کرد.

حبیب حیدری، با اشاره به ظرفیت‌های صنایع‌دستی برخوار گفت: این شهرستان با حدود ۳۵۰ کارگاه فعال در ۲۵ رشته صنایع‌دستی، از مناطق مهم تولید صنایع‌دستی کشور به شمار می‌رود و برخورداری از سه نشان جغرافیایی بین‌المللی ثبت‌شده به نام جمهوری اسلامی ایران، بیانگر جایگاه صنایع‌دستی برخوار است.

وی همچنین با اشاره به آثار تاریخی شهرستان اظهار کرد: برخوار دارای ۲۱ اثر ملموس ثبت ملی و چهار اثر ناملموس ثبت‌شده است که بخشی از این میراث فرهنگی از شهرت ملی و جهانی برخوردارند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برخوار ابراز امیدواری کرد برگزاری تور برخوارگردی سر آغاز برنامه‌های مستمر برای شناساندن جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و صنایع‌دستی شهرستان باشد.