به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،حجت الاسلام والمسلمین موسی پور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی کسب عنوان قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی آمریکا را تبریک گفت متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درخشش غرورآفرین فرزندان سرزمین دلاوران و کسب مقام قهرمانی کشتی آزاد و اهتزاز پرچم مقدس و طنین انداز شدن سرود جمهوری اسلامی در خاک آمریکا پس از پیروزی افتخار آفرین تیم کشتی فرنگی، شادی و سرور ملت ایران را مضاعف ساخت.

این پیروزی در روزگاری که دشمنان درصدد مخدوش ساختن چهره ایران و کاستن از اعتبار و اقتدار ملت بزرگ آن هستند، حامل معنایی فراتر از قهرمانی ورزشی و جلوه‌ای از پایداری، عزت و روحیه شکست‌ناپذیر ملتی است که با اتکا به استعداد‌ها و توانمندی‌های خود، در عرصه‌های گوناگون حضوری مؤثر و افتخارآفرین دارد. بی‌تردید، این دستاورد ارزشمند، حاصل ماه‌ها تلاش و تمرین، همت بلند قهرمانان و همراهی و تعهد مربیان، کادر فنی و مجموعه دست‌اندرکاران کشتی کشور است که برای اعتلای نام ایران از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزند.

اینجانب، این موفقیت ارزشمند را به مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران، قهرمانان شایسته تیم ملی، مربیان و کادر فنی، خانواده‌های گرانقدر قهرمانان و جامعه بزرگ ورزش کشور صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال، استمرار پیروزی‌ها و افتخارآفرینی‌های جوانان برومند ایران اسلامی و اعتلای روزافزون نام و جایگاه کشورمان را در میادین جهانی و بین‌المللی مسئلت دارم.