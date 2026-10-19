مشاور وزیر نیرو و رئیس مرکز گزینش وزارت نیرو، در نشست با مدیران مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان پژوهشگاه نیرو، بر توسعه ظرفیت‌های آموزشی و فناورانه، تقویت مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی و بهره‌گیری از توان تخصصی این مجموعه برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های آینده صنعت آب و برق تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی توانگر، مشاور وزیر نیرو و رئیس مرکز گزینش وزارت نیرو، به همراه علی خالدیان، دبیر و نماینده وزیر نیرو در هیئت مرکزی گزینش، با رئیس، مدیران و رؤسای ادارات مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان پژوهشگاه نیرو دیدار کرد.

این نشست با هماهنگی سیدعباس علوی، نماینده گزینش پژوهشگاه نیرو در مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان، با هدف معرفی ظرفیت‌های آموزشی و فناورانه مجتمع، بررسی فعالیت شرکت‌ها و مراکز رشد واحد‌های فناور، ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای پیمانکاران صنعت آب و برق و تشریح توانمندی‌های مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، قادر جباری، رئیس مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان پژوهشگاه نیرو، گزارشی از مأموریت‌ها، ظرفیت‌ها و فعالیت‌های این مجموعه ارائه کرد. در ادامه، مدیران و رؤسای ادارات نیز به تشریح اقدامات انجام‌شده، برنامه‌های پیش‌رو و ظرفیت‌های حوزه مسئولیت خود پرداختند.

توانگر با تأکید بر اهمیت شناخت سازمانی در ارتقای عملکرد مدیریتی افزود: مدیرانی که در بطن یک مجموعه رشد کرده‌اند و با ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های آن آشنایی دارند، از توان بیشتری برای بهبود عملکرد و حرکت در مسیر توسعه برخوردارند.

وی همچنین با اشاره به تعاملات خود با امیر دودابی‌نژاد، رئیس پژوهشگاه نیرو، از رویکرد علمی، دغدغه‌مندی و پیگیری او در پیشبرد اهداف سازمانی یاد کرد.

توسعه ظرفیت‌های مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی

مشاور وزیر نیرو با اشاره به اهمیت روزافزون مدیریت انرژی در اقتصاد آینده کشور، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های تخصصی، آموزشی و فناورانه برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های صنعت آب و برق تأکید کرد.

توانگر همچنین پیشنهاد داد با دعوت از متفکرآزاد، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت‌رئیسه مجلس و کمیسیون انرژی، زمینه بازدید وی از مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی فراهم شود.

به گفته وی، این بازدید می‌تواند در معرفی توانمندی‌های مرکز، گسترش تعامل با نهاد‌های تصمیم‌گیر و حمایت از توسعه برنامه‌های آموزشی و تخصصی حوزه انرژی مؤثر باشد.

تأکید بر حفظ کرامت انسانی در فرآیند گزینش

رئیس مرکز گزینش وزارت نیرو در بخش دیگری از این نشست، با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و ضوابط گزینش، حفظ کرامت انسانی و صیانت از آبروی افراد را از اصول اساسی این فرآیند دانست.

وی با اشاره به جایگاه آبروی افراد در آموزه‌های دینی، بر رعایت انصاف، دقت و ملاحظات اخلاقی در بررسی پرونده‌ها و رسیدگی به خطا‌های احتمالی تأکید کرد.

در پایان نشست، قادر جباری، رئیس مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان پژوهشگاه نیرو، ضمن قدردانی از حضور مشاور وزیر نیرو و هیئت همراه، چشم‌انداز پنج‌ساله منابع انسانی مجتمع را تشریح کرد و برنامه‌ریزی برای تأمین، حفظ و ارتقای سرمایه انسانی متناسب با مأموریت‌ها و نیاز‌های آینده مجموعه را ضروری دانست.

این نشست با هدف تقویت تعاملات سازمانی، معرفی ظرفیت‌های آموزشی و فناورانه مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان و توسعه همکاری‌ها برای ارتقای آموزش‌های تخصصی و تحقق اهداف راهبردی صنعت آب و برق برگزار شد.