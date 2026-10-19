نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری شهرستان تفرش موضوع این مستند است.

«میز فرهنگ» یکشنبه و سه شنبه‌ها ساعت ۱۶ از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

این برنامه علاوه بر بررسی اسناد بالادستی در حوزه فرهنگ، مصوبات حوزه فرهنگ را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می‌کند.

شبکه تماشا برای انتخاب مجموعه محبوب بینندگان از میان آثار غربی نظرسنجی برگزارکرده است.

مخاطبان در این نظرسنجی باید از میان چهار مجموعه «فرار از زندان»، «دوران کهن»، «رودخانه برفی» و «اسب سیاه» مجموعه مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

شبکه نهال ماشیناسور‌ها را شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۶:۳۰ پخش می‌کند.

این مجموعه داستان گروهی از دایناسور‌های ماشینی است که تلاش می‌کنند با همکاری همدیگر از دوستان شان در برابر خطرات حمایت کنند.