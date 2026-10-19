در راستای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ساماندهی اسناد مالکیت در مناطق روستایی، ۸۶ فقره سند مالکیت برای دو روستای شهرستان بمپور سیستان و بلوچستان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان گفت: این اقدام در چارچوب برنامه‌های تثبیت مالکیت اراضی و املاک روستایی و کاهش مشکلات حقوقی ساکنان این مناطق صورت گرفته است.

امین عدیلی افزود: از مجموع اسناد صادر شده، ۲۰ فقره مربوط به روستای حسین‌آباد و ۶۶ فقره مربوط به روستای بزپیران است.

وی ادامه داد: این اسناد به منظور تضمین حقوق مالکیتی اهالی این دو روستا و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای بهره‌مندی از تسهیلات بانکی و خدمات زیربنایی صادر شده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان تاکید کرد: صدور این اسناد می‌تواند گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار روستا‌ها به شمار آید.