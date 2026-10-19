به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فداحسین مالکی درباره انهدام هسته‌های عملیاتی گروهک‌های تروریستی-تکفیری در مرز‌های کشور، گفت: تحرکات گروهک‌های تروریستی در مناطق مرزی را باید در چارچوب سناریو‌های دشمن برای ایجاد ناامنی، برهم زدن ثبات داخلی و ضربه زدن به امنیت ملی ارزیابی کرد؛ سناریو‌هایی که با هدف ایجاد آشوب و تضعیف انسجام کشور دنبال می‌شوند و به همین دلیل، رصد مستمر این تحرکات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در ادامه اظهار کرد: ایجاد ناامنی در مناطق مرزی، به‌ویژه در شرق و غرب کشور یکی از محور‌هایی است که دشمنان برای پیشبرد اهداف خود دنبال می‌کنند.

در این مسیر، گروهک‌های تروریستی به‌عنوان ابزار عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا با اقداماتی نظیر ترور، آدم‌ربایی، ایجاد رعب و وحشت و برهم زدن نظم عمومی، امنیت مردم و ثبات مناطق مرزی را هدف قرار دهند.

وی ادامه داد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در غرب کشور با اقدامات موثر خود، تحرکات و دسیسه‌های گروه‌های تروریستی را خنثی کرده‌اند و مواضع و پایگاه‌های مرتبط با حضور این گروه‌ها را هدف قرار داده‌اند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در شرق کشور نیز برخی گروه‌های تروریستی درصدد انجام اقداماتی از جمله ترور، آدم‌ربایی و سایر اقدامات ایذایی هستند؛ با این حال، فعالیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی دستگاه‌های مسئول برای شناسایی این هسته‌ها، رصد تحرکات و مقابله با تهدیدات ادامه دارد و شناسایی و دستگیری عناصر مرتبط با این گروه‌ها، بیانگر اشراف اطلاعاتی در پیشگیری از اقدامات تروریستی و حفظ امنیت پایدار در مناطق مرزی است.

مالکی بیان کرد: طی ماه‌های گذشته، شاهد وقوع چند مورد اقدام تروریستی در شرق کشور بوده‌ایم که ابعاد مختلف آنها، از جمله احتمال دخالت عوامل و طرف‌های خارجی، نیازمند بررسی دقیق و مستند است. در چنین شرایطی، شناسایی شبکه‌های پشتیبانی، مسیر‌های ارتباطی و منابع احتمالی تامین امکانات گروه‌های تروریستی، می‌تواند در روشن شدن ابعاد این اقدامات و جلوگیری از تکرار آنها نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر ماهیت و شیوه فعالیت گروه‌های تروریستی، افزود: بررسی تحولات امنیتی منطقه نشان می‌دهد که این گروه‌ها در مقایسه با گذشته، از روش‌ها و الگو‌های متفاوتی برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند؛ همچنین باید یادآور شد که نشانه‌هایی از تلاش جریان‌های جنگ‌افروز و نقش‌آفرینی برخی بازیگران منطقه‌ای و کشور‌های عربی مشهود است با این حال نیرو‌های اطلاعاتی، امنیتی و عملیاتی کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، تحرکات گروه‌های تروریستی را رصد می‌کنند و در مسیر شناسایی، دستگیری و مقابله با عناصر تهدیدکننده امنیت عمومی گام برمی‌دارند.