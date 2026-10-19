به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کاروان ۲۵ نفره دوچرخه‌سواران ترکیه‌ای فردا به میناب می‌رسدو پیام دوستی ملت‌ها در جوار مدرسه شجره طیبه منتقل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در حرکتی نمادین و انسان‌دوستانه برای پاسداشت مقام شهدای دانش‌آموز مدرسه «شجره طیبه» میناب، کاروان ۲۵ نفره دوچرخه‌سواران ترکیه‌ای پس از پیمودن مسیر دیاربکر تا میناب، امروز به مقصد نهایی خود می‌رسد تا در مراسم اختتامیه در جوار این مدرسه، پیام همدلی و همبستگی مردم ترکیه با خانواده‌های شهدای دانش‌آموز را به تصویر بکشد.

این حرکت جلوه‌ای از پیوند ملت‌ها در پاسداشت خون پاک کودکان شهید و نمادی از زنده بودن فرهنگ ایثار، مقاومت و انسان‌دوستی در میان ملت‌هاست؛ کاروانی که با همراه داشتن پرچم‌های ایران، ترکیه و فلسطین و کوله‌پشتی‌هایی برای کودکان میناب، پیام دوستی و همدلی را فراتر از مرز‌های جغرافیایی منتقل می‌کند.

این حرکت با همت و مدیریت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و همکاری نهاد‌های مرتبط به انجام رسیده است و حضور این کاروان در میناب، فرصتی برای بازتاب بین‌المللی مظلومیت شهدای دانش‌آموز و تقویت پیوند‌های انسانی میان ملت‌ها به شمار می‌رود.

روز گذشته کاروان دوچرخه‌سواران ترکیه‌ای «رکاب‌های دوستی» در ادامه مسیر همبستگی خود از دیاربکر تا میناب، با حضور در سالن ورزشی شهدای شهرستان لامرد، به مسیر خود برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب ادامه داد.

این اقدام نمادین، فراتر از یک سفر ورزشی، جلوه‌ای از دوستی ملت‌ها و پیوند قلبی مردم ایران و ترکیه در پاسداشت مقام شهداست؛ کاروانی که با پیام صلح، همدلی و همبستگی، راهی میناب شده است تا یاد کودکان شهید را در مرز‌های ایران و فراتر از آن زنده نگه دارد.