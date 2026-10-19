در راستای اجرای طرح تسهیلات اشتغال زایی جوانان با نرخ ترجیحی پانزده درصد، ۱۲ میلیارد تومان به خراسان جنوبی تخصیص یافت.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: با هدف حمایت از اشتغال پایدار جوانان، وزارت ورزش و جوانان به متقاضیان واجد شرایط تسهیلات اشتغال زایی با نرخ ترجیحی پانزده درصد اعطا می‌کند که سهم خراسان جنوبی ۱۲ میلیارد تومان است.

تلواری افزود: با اتمام نام نویسی در این طرح، ۴۰ نفر حائز شرایط اولیه و برای بررسی بیشتر به بانک‌های عامل معرفی شدند.

وی گفت: این تسهیلات برای شغل‌هایی از جمله تولیدی، کشاورزی، خدماتی، دیجیتال و فرهنگی به جوانان اعطا می‌شود.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: سقف این تسهیلات دو میلیارد تومان با مدت بازپرداخت ۳۶ ماهه برای طرح‌های سرمایه ثابت و ۱۲ ماهه برای طرح‌های سرمایه در گردش با نرخ ۱۵ درصد و یک سال تنفس است.