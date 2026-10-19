به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، افشین بنازاده در نخستین نشست هیئت امنای پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف، ۱۵ مصوبه با محوریت توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و همکاری‌های بین‌المللی، افزود: پذیرش ۳۰ دانشجوی بین‌المللی در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، ایجاد ۲ هزار متر مربع فضای فرهنگی و ورزشی و افزایش ۱۵ درصدی ظرفیت خوابگاه‌ها از دیگر اهداف کمی مطرح‌شده در این بخش بود.

او افزود: در برنامه میان‌مدت تا سال ۱۴۰۹، ارتقای دانشکده مدیریت و اقتصاد پردیس بین‌الملل کیش، توسعه همکاری‌های بین‌المللی، ایجاد و تقویت آزمایشگاه‌های مرجع، برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی، تکمیل زیرساخت‌های آموزشی و گسترش ارتباطات علمی و صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. تکمیل مرحله دوم ساختمان آموزشی، توسعه ظرفیت‌های پژوهشی و تقویت تعامل با نهاد‌های منطقه‌ای نیز از دیگر محور‌های برنامه کوتاه مدت محسوب می‌شود.

چهار راهبرد اصلی توسعه پردیس

بنازاده، بین‌المللی‌سازی و گسترش تعامل با دانشگاه‌های معتبر جهان، توسعه رشته‌های راهبردی متناسب با نیاز‌های منطقه، پرورش نیروی انسانی متخصص متناسب با نیاز‌های بازار کار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه آزاد کیش را چهار راهبرد اصلی توسعه پردیس معرفی کرد.

او خاطرنشان کرد: در حوزه بین‌المللی‌سازی، برگزاری دوره‌های مشترک با دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی، توسعه برنامه‌های آموزشی مجازی و ترکیبی، جذب دانشجویان بین‌المللی و گسترش همکاری‌های علمی و آموزشی فرامرزی مورد توجه قرار دارد.

توسعه رشته‌های تخصصی متناسب با نیاز‌های منطقه، تربیت نیروی انسانی ماهر، تأمین سرمایه انسانی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و توسعه ارتباط با صنعت از دیگر محور‌های برنامه‌های پردیس است.

افشین بنازاده، گفت: توسعه رشته‌ها و فعالیت‌های تخصصی در حوزه‌های مدیریت کسب‌وکار و اقتصاد دیجیتال، فناوری‌های نوین، انرژی، محیط‌زیست دریایی و صنایع مرتبط با دریا، در کنار ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی، از جمله زمینه‌های مورد تأکید در برنامه توسعه‌ای پردیس به شمار می‌رود.

او افزود: ایجاد و تقویت آزمایشگاه‌های مرجع، توسعه همکاری با نهاد‌های کلیدی منطقه و گسترش فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه نیز در این برنامه‌ها پیش‌بینی شده است.