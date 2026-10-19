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رئیس پردیس بینالملل کیش دانشگاه صنعتی شریف، گفت: در برنامه کوتاه مدت برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی با رشد سالانه ۲۰ درصد و دانشجویان کارشناسی ارشد با رشد سالانه ۳۰ درصد برنامه ریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، افشین بنازاده در نخستین نشست هیئت امنای پردیس بینالملل کیش دانشگاه صنعتی شریف، ۱۵ مصوبه با محوریت توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و همکاریهای بینالمللی، افزود: پذیرش ۳۰ دانشجوی بینالمللی در دورههای تحصیلات تکمیلی، ایجاد ۲ هزار متر مربع فضای فرهنگی و ورزشی و افزایش ۱۵ درصدی ظرفیت خوابگاهها از دیگر اهداف کمی مطرحشده در این بخش بود.
او افزود: در برنامه میانمدت تا سال ۱۴۰۹، ارتقای دانشکده مدیریت و اقتصاد پردیس بینالملل کیش، توسعه همکاریهای بینالمللی، ایجاد و تقویت آزمایشگاههای مرجع، برگزاری دورههای مشترک آموزشی، تکمیل زیرساختهای آموزشی و گسترش ارتباطات علمی و صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. تکمیل مرحله دوم ساختمان آموزشی، توسعه ظرفیتهای پژوهشی و تقویت تعامل با نهادهای منطقهای نیز از دیگر محورهای برنامه کوتاه مدت محسوب میشود.
چهار راهبرد اصلی توسعه پردیس
بنازاده، بینالمللیسازی و گسترش تعامل با دانشگاههای معتبر جهان، توسعه رشتههای راهبردی متناسب با نیازهای منطقه، پرورش نیروی انسانی متخصص متناسب با نیازهای بازار کار و بهرهگیری از ظرفیتهای منطقه آزاد کیش را چهار راهبرد اصلی توسعه پردیس معرفی کرد.
او خاطرنشان کرد: در حوزه بینالمللیسازی، برگزاری دورههای مشترک با دانشگاههای معتبر بینالمللی، توسعه برنامههای آموزشی مجازی و ترکیبی، جذب دانشجویان بینالمللی و گسترش همکاریهای علمی و آموزشی فرامرزی مورد توجه قرار دارد.
توسعه رشتههای تخصصی متناسب با نیازهای منطقه، تربیت نیروی انسانی ماهر، تأمین سرمایه انسانی مورد نیاز بنگاههای اقتصادی و توسعه ارتباط با صنعت از دیگر محورهای برنامههای پردیس است.
افشین بنازاده، گفت: توسعه رشتهها و فعالیتهای تخصصی در حوزههای مدیریت کسبوکار و اقتصاد دیجیتال، فناوریهای نوین، انرژی، محیطزیست دریایی و صنایع مرتبط با دریا، در کنار ارتقای زیرساختهای آموزشی و پژوهشی، از جمله زمینههای مورد تأکید در برنامه توسعهای پردیس به شمار میرود.
او افزود: ایجاد و تقویت آزمایشگاههای مرجع، توسعه همکاری با نهادهای کلیدی منطقه و گسترش فعالیتهای پژوهشی و فناورانه نیز در این برنامهها پیشبینی شده است.