استاندار آذربایجان شرقی هفته تربیت بدنی را فرصت مغتنم برای بازخوانی نقش ورزش در ارتقای سلامت عمومی، افزایش نشاط اجتماعی، تقویت همبستگی ملی و پرورش نسلی پویا و مسئولیت پذیر دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در پیام بهرام سرمست به مناسبت هفته تربیت بدنی آمده است: ورزش، فراتر از فعالیت جسمانی، بستری برای تقویت روحیه خودباوری، ترویج فرهنگ تلاش و احترام، نهادینه سازی نظم و مسئولیت پذیری و گسترش تعاملات اجتماعی است. توسعه ورزش همگانی و حمایت از ورزش قهرمانی، در کنار توجه به ورزش بانوان، جوانان و افراد دارای معلولیت، از ضرورت‌های دستیابی به جامعه‌ای سالم، پویا و برخوردار از فرصت‌های برابر به شمار می‌رود.

استان آذربایجان شرقی با پشتوانه غنی فرهنگی، سرمایه انسانی ارزشمند و ظرفیت‌های برجسته در عرصه ورزش، همواره از استعداد‌های درخشانی برخوردار بوده است. بهره گیری از این ظرفیت ها، مستلزم هم افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های ورزشی، شهرداری ها، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد برای توسعه زیرساخت ها، شناسایی استعداد‌ها و فراهم سازی زمینه مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های ورزشی است.

در این مسیر حمایت ویژه از رشته فوتبال به ویژه تیم تراکتور را وظیفه خود می‌دانیم و تلاش می‌کنیم پشتیبانی لازم را هم از لحاظ ایجاد امکانات مناسب از قبیل بازسازی و نوسازی چمن ورزشگاه یادگار و هم در دفاع از حقوق تیم تراکتور انجام دهیم.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، از تلاش‌های ارزشمند ورزشکاران، مربیان، داوران، پیشکسوتان، مدیران و فعالان این عرصه قدردانی می‌کنم و امیدوارم با تقویت فرهنگ ورزش و گسترش فرصت‌های ورزشی در سراسر استان، گام‌های مؤثرتری در مسیر سلامت، نشاط اجتماعی و اعتلای نام آذربایجان شرقی برداشته شود.