مرحوم حاج عبدالحسین صفاجو، پدر شهید والامقام عبدالکریم صفاجو در شهرستان دزفول استان خوزستان دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حاج عبدالحسین صفاجو، پدر شهید عبدالکریم صفاجو روز شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۵ در شهرستان دزفول دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

سیدرضا حسینی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحوم تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر پاک این پدر گرانقدر روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه در گلزار شهدای بهشت علی با حضور مسئولان و خانواده‌های شاهد و ایثارگر برگزار خواهد شد.

شهید عبدالکریم صفاجو، متولد ۱۳۵۶ در ۲ فروردین ماه ۱۳۷۷ به هنگام مقابله با اشرار و قاچاقچیان در منطقه تاسوکی شهر زابل بر اثر واژگونی خودرو و جراحات شدید جانباز ۷۰درصد گردید و پس از هفت سال زندگی نباتی سراسر رنج، در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۸۳ بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید. مزار مطهر این شهید والامقام در گلزار