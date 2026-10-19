نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گفت: همه تسهیلات، مشوق‌ها و امتیازات تولیدکننده‌های عادی مشمول تولید بدون کارخانه هم می‌شود.

موسی احمدزاده در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: پس از تصویب مصوبه هیئت وزیران مبنی بر اینکه تولیدکنندگان حقیقی و حقوقی می‌توانند گواهی نامه تولید بدون کارخانه دریافت کنند، قوانین مربوط به حمایت از تولید، مشمول تولید بدون کارخانه هم شد.

وی گفت: در ۴ سال گذشته حدود ۱۸۰ شرکت بدون سرمایه گذاری جدید و با استفاده از ظرفیت خالی سایر کارخانه‌ها انواع محصولات را تولید کردند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران افزود: هیئت مقررات زدایی، مسیر تولید بدون کارخانه را هموار کرد و با این روش می‌توان کارخانه‌های راکد را به چرخه تولید بازگرداند، بطوری که با روش تولید بدون کارخانه تا کنون ۳۰ کارخانه غیر فعال در کشور احیا شدند.

احمدزاده با اشاره به ظرفیت‌های خالی صنایع کشور گفت: در برخی صنایع طی سال‌های گذشته ظرفیت تولید قابل‌توجهی ایجاد شده است که می‌توان از آن برای تولید کالا‌های مختلف بهره گرفت، این رویکرد به افزایش تولید کمک می‌کند و نیاز به سرمایه‌گذاری برای احداث واحد‌های جدید را کاهش می‌دهد.