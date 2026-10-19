مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان از فعالیت ۳۹۳ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان با هدف حفظ اشتغال پایدار خبر داد و گفت: امسال ۴۱ انتخابات در حوزه این تشکل‌ها برگزار شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی لقمانی گفت: در حال حاضر، از مجموع ۳۹۳ تشکل کارگری و کارفرمایی در گیلان، ۱۷۸ مورد انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی، ۸۱ مورد شورای اسلامی کار، ۱۸ مورد کانون بازنشستگان و ۱۱۶ مورد نماینده کارگر هستند.

وی از برگزاری ۴۱ انتخابات در حوزه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و راه اندازی ۲۲ تشکل جدید در سال جاری در گیلان خبر داد و افزود: بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار و تبصره‌های آن، فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در واحد‌های مشمول قانون کار، سبب برقراری ارتباط میان مدیران واحد‌های تولیدی و کارگران، ایجاد اعتماد متقابل و جلوگیری از بروز تنش‌های کارگری و کارفرمایی می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با تأکید بر نقش این تشکل‌ها در تقویت ارتباط میان کارگران و کارفرمایان و توسعه فرهنگ کار و بهبود روابط میان طرفین، گفت: تشکل‌های فعال کارگری و کارفرمایی در سطح استان می‌توانند در چارچوب سه‌جانبه‌گرایی و با مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت به عنوان شرکای اجتماعی، نقش مهم و سازنده‌ای در حفظ اشتغال پایدار و رونق تولید و اقتصاد داشته باشند.