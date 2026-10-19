به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شهرضا گفت: در این جشنواره ۱۸۰ غرفه سوغات و صنایع‌دستی و ۷۰ غرفه فروش انار و فرآورده‌های آن پیش‌بینی شده است.

فریبرز امیری در جلسه هماهنگی برگزاری این جشنواره با اشاره به جایگاه شهرضا در تولید انار افزود: شهرضا رتبه اول کیفیت و سطح زیر کشت انار در استان اصفهان را دارد و باید ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری انار این شهرستان به‌خوبی به کشور شناسانده شود.

وی گفت: جشنواره انار زمینه‌ساز رونق اقتصادی، حمایت از کشاورزان و جذب گردشگر است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و کیفی، خاطره‌ای ماندگار برای بازدیدکنندگان رقم بخورد.

شهرستان شهرضا با ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار باغ انار، ۳۰ درصد باغ‌های انار استان را در اختیار دارد و سالانه حدود ۲۵ هزار تن انار از باغ‌های این شهرستان برداشت می‌شود. برداشت انار در شهرضا از اوایل آبان آغاز می‌شود.