معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: با اجرای طرح میدان‌یار در خراسان جنوبی، از ۱۰ شهریور تاکنون، ۶ هزار و ۳۷۰ نفر در سراسر استان آموزش دیده‌اند.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی افزود: در راستای اجرای طرح «نهضت ملی امداد و نجات» و تحقق شعار «هر ایرانی - یک امدادگر» و با توجه به ظرفیت گسترده سازمان بسیج مستضعفین در سطح محلات، مساجد، پایگاه‌های مقاومت، گروه‌های جهادی و تشکل‌های مردمی، بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت می‌تواند زمینه توسعه آموزش‌های همگانی امداد و نجات و ارتقای سطح آمادگی عمومی جامعه را فراهم کند.

بخشی گفت: این طرح با تأکید بر آموزش واقعی، مهارت محوری، استمرار آموزش، جذب و هدایت مخاطبان و ایجاد قابلیت پاسخ اولیه در جامعه طراحی شده است.

وی افزود: این جمعیت با به کارگیری مربیان مجرب به ارائه آموزش‌های امدادی به صورت حضوری و ایستگاهی به گروه‌های هدف در پایگاه‌های بسیج، مساجد و محل حضور مردم در تجمعات شبانه اقدام کرده است.

به گفته معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی؛ در مجموع هزار و ۱۸۷ نفر به سمت آموزش‌های تکمیلی هدایت شده‌اند.

بخشی از فعالیت ۱۳۳ مربی از ابتدای اجرای این طرح خبر داد و گفت: این مربیان با تجهیزاتی شامل مانکن آموزشی cpr، کیف کمک‌های اولیه، لوازم مصرفی برای آموزش کنترل خونریزی، پانسمان، بانداژ و آتل بندی، لانگ و بک بورد آموزش‌های لازم را ارائه داده‌اند.