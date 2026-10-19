به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پویش «هر محله یک پیاده‌رو مناسب‌سازی‌شده» با هدف ارتقای دسترس‌پذیری فضا‌های شهری برای گروه‌های مختلف مردم در شهرستان‌های فارس و شهر‌های سراسر کشور در حال اجراست.

مدیر کل بهزیستی فارس اعلام کرد: پویشی که به پیشنهاد استان فارس مطرح شد، مورد توجه سازمان بهزیستی کشور قرار گرفت و به‌عنوان اقدامی عملیاتی و قابل اجرا، برای اجرا به سایر استان‌ها ابلاغ شد.

گودرزی افزود: این پویش با تأکید بر نقش محلات در شناسایی و رفع موانع محیطی، در پی آن است که با مشارکت مدیریت شهری، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مسئول، زمینه تردد ایمن و آسان شهروندان در معابر و فضا‌های عمومی را فراهم کند.

وی بیان داشت: پویش «هر محله یک پیاده‌رو مناسب‌سازی‌شده» با هدف ارتقای دسترس‌پذیری فضا‌های شهری، توسعه محله‌محوری و تقویت مسئولیت اجتماعی دستگاه‌های اجرایی، در شهرستان‌های استان فارس و شهر‌های سراسر کشور در حال اجراست.

شناسایی موانع موجود، اولویت‌بندی نیاز‌های هر محله و برنامه‌ریزی برای رفع آنها، از محور‌های اصلی این پویش است

پویش «هر محله یک پیاده‌رو مناسب‌سازی‌شده» در استان فارس با همراهی دبیرخانه مناسب‌سازی استان، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و اداره‌کل بهزیستی استان فارس در شهرستان‌ها دنبال می‌شود.