به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زهرا خدادادی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره حضور بانوان و دختران زینبی ایران در دوران دفاع مقدس سوم، گفت: یکی از نکات مهم این بیانات، توجه به نقش واقعی زنان در تحولات کشور است؛ زنانی که در شرایط دشوار، تنها نظاره‌گر حوادث نیستند بلکه با حضور اجتماعی، آگاهی‌بخشی و ایستادگی خود بر روند تحولات اثر می‌گذارند.

وی افزود: حضور زنان در شهر‌ها و روستا‌ها در دوران دفاع مقدس سوم نشان داد که بخش مهمی از توان جامعه برای عبور از بحران، در مشارکت و مسئولیت‌پذیری همین زنان نهفته است و این واقعیت باید در تحلیل‌های اجتماعی و تصمیم‌های مدیریتی کشور جدی گرفته شود چرا که نمی‌توان نقش زنان را در مقاطع حساس به رسمیت شناخت، اما در شرایط عادی، فرصت اثرگذاری آنان را محدود کرد.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با بیان اینکه یکی از مسائل مهم، نحوه مواجهه ساختار‌های تصمیم‌گیر با تجربه و توانمندی زنان است، ادامه داد: گاهی جامعه در موقعیت‌های خاص، توانایی زنان را به‌خوبی می‌بیند، اما این شناخت به تغییر رویه‌ها و ایجاد فرصت‌های پایدار منجر نمی‌شود و لازم است این تجربه‌ها به بازنگری در شیوه انتخاب مدیران، تقسیم مسئولیت‌ها و استفاده از ظرفیت کارشناسی زنان بینجامد.

خدادادی تصریح کرد: موضوع فقط حضور زنان در مسئولیت‌های رسمی نیست بلکه باید در سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی در نحوه تخصیص منابع نیز تجربه و نیاز‌های زنان مورد توجه قرار گیرد و هر تصمیمی که بر زندگی خانواده‌ها و آینده جامعه اثر می‌گذارد بدون شناخت دقیق از شرایط زنان و مشارکت دادن آنان در فرآیند تصمیم‌سازی، ممکن است با نیاز‌های واقعی جامعه فاصله داشته باشد.

نماینده مردم ملکان در مجلس دوازدهم با اشاره به مسئولیت مجلس در این زمینه، گفت: یکی از وظایف مهم فراکسیون زنان و خانواده، بررسی این موضوع است که قوانین و برنامه‌های کشور تا چه اندازه امکان مشارکت موثر زنان را فراهم می‌کنند و در کدام بخش‌ها نیاز به اصلاح وجود دارد، باید به‌جای اکتفا به بیان کلی ضرورت حمایت از زنان، موانع مشخص را شناسایی کرد و برای رفع هر یک، راهکار قانونی و اجرایی داشت.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس افزود: در این مسیر، توجه به تفاوت شرایط زنان نیز ضروری است، مسائل زنان در مناطق روستایی و محروم، زنان فعال در حوزه اقتصاد و تولید، زنان جوان و زنان مسئولیت‌پذیر در عرصه‌های اجتماعی یکسان نیست. سیاست‌گذاری کارآمد باید این تفاوت‌ها را ببیند و از ارائه راهکار‌های یکسان برای شرایط متفاوت پرهیز کند.

خدادادی با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه به مشارکت زنان، یادآور شد: زنان نباید فقط در زمان بروز بحران به‌عنوان سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار گیرند، حضور و تجربه آنان باید در اداره روزمره کشور، طراحی برنامه‌های توسعه‌ای و تصمیم‌گیری درباره مسائل آینده نیز جایگاه مشخصی داشته باشد و این رویکرد به استفاده بهتر از ظرفیت انسانی کشور کمک می‌کند و باعث می‌شود تصمیم‌ها با شناخت دقیق‌تری از واقعیت‌های جامعه اتخاذ شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: پیام رهبر معظم انقلاب درباره نقش زنان ایرانی را می‌توان فرصتی برای توجه جدی‌تر به فاصله میان مشارکت اجتماعی زنان و سهم آنان در فرآیند‌های تصمیم‌گیری دانست و وظیفه نهاد‌های مسئول این است که این حضور را به رسمیت بشناسند و برای تبدیل آن به مشارکت مستمر و اثرگذار، سازوکار‌های روشن و قابل ارزیابی در نظر بگیرند.