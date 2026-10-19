به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان آباده گفت: در راستای اجرای برنامه‌های پیشگیرانه سلامت و ارتقای دانش عمومی دانش آموزان، پویش تخصصی بهداشت دهان و دندان در سالن اجتماعات آموزشگاه فرهنگیان این شهرستان آغاز شده است.

محسن کرم نژاد افزود: برگزاری این پویش در محیط آموزشی، گامی حیاتی برای رسیدگی به دانش‌آموزان و ایجاد عادت‌های صحیح در سنین حساس است.

‌شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.