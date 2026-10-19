«رخشنده اعتصامی» مشهور به پروین، شاعر نامدار ایرانی، زادهٔ تبریز و فرزند میرزا یوسف آشتیانی بود که در سال ۱۲۸۵ تولد یافت.

پروین اعتصامی، شاعر نامدار ایرانی، زادهٔ تبریز و از خاندانی آشتیانی‌تبار

پروین اعتصامی، شاعر نامدار ایرانی، زادهٔ تبریز و از خاندانی آشتیانی‌تبار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پروین اعتصامی، شاعر نامدار ایرانی، زادهٔ تبریز و از خاندان آشتیانی‌تبار بود و پدرش یوسف اعتصامی آشتیانی از اهل فرهنگ و ادب به شمار می‌رفت.

پروین اعتصامی، با نام اصلی رخشنده اعتصامی، از برجسته‌ترین شاعران زن ادبیات فارسی در دوره معاصر بود. او در ۲۵ اسفند ۱۲۸۵ در تبریز به دنیا آمد و بخش مهمی از آموزش ادبی خود را نزد پدرش، یوسف اعتصامی، معروف به اعتصام‌الملک آشتیانی، فراگرفت.

اما درباره آشتیانی بودن پروین یک نکته مهم وجود دارد: پروین از نظر تبار پدری، آشتیانی بود، هرچند خودش در تبریز متولد شده بود. پدربزرگ پدری او، میرزا ابراهیم‌خان مستوفی اعتصام‌الملک، اصالتاً اهل آشتیان بود و پدرش نیز با نام میرزا یوسف اعتصامی آشتیانی شناخته می‌شد.

اگر بخواهیم از شعر پروین اعتصامی بگوییم، باید گفت شعر او فقط شعرِ پند و اندرز نیست؛ بخش مهمی از شعرش درباره عدالت، فقر، ستم، اخلاق، دانایی و دفاع از انسان‌های فرودست است.

یکی از ویژگی‌های بسیار معروف شعر پروین، استفاده از مناظره است؛ یعنی دو چیز یا دو شخصیت با هم گفت‌و‌گو می‌کنند و از خلال این گفت‌و‌گو، یک مسئله اخلاقی یا اجتماعی مطرح می‌شود. مثلاً در شعرهایش ممکن است توانگر و فقیر، سیر و گرسنه، اشک و مروارید، یا انسان و حیوان با یکدیگر سخن بگویند.

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