مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما در دیداری صمیمانه با جواد قارایی، کارگردان و مستندساز مجموعه «ایرانگرد»، از تلاش‌های وی در تصویرسازی دقیق از جغرافیا و فرهنگ اقوام ایرانی قدردانی کرد.

قدردانی از جواد قارایی، راوی اصالت و فرهنگ ایرانی

قدردانی از جواد قارایی، راوی اصالت و فرهنگ ایرانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین قرایی در این دیدار، مستند را مهم‌ترین تکیه‌گاه تصویرسازی دقیق از جغرافیای سرشار از اصالت و فرهنگ غنی اقوام ایرانی دانست و گفت: قاب مستند‌هایی نظیر «ایرانگرد»، پیوند عاطفی و ملی مخاطبان را با زیست‌بوم و تاریخ این سرزمین بازتعریف کرده است.

وی رسالت رسانه ملی را حمایت از هنرمندانی خواند که ارزش‌های هویتی و پایداری مردم مناطق گوناگون را ثبت می‌کنند و در این دیدار، تابلوی نقاشی منقش به چهره سپهبد شهید غلامعلی رشید و کتاب «با سرودخوان جنگ در خطه نام و ننگ» اثر نادر ابراهیمی را به این مستندساز اهدا کرد.

جواد قارایی نیز ساخت مستند درباره اقوام و اقلیم چهارفصل ایران را ادای دینی قلبی به مردم این سرزمین برشمرد و تأکید کرد که تلاش گروه تولید در سالیان گذشته، ارائه هر قاب تصویر به‌عنوان سندی معتبر از زیبایی، مقاومت و عزت ایرانیان بوده است.

مجموعه مستند تلویزیونی «ایرانگرد» به تهیه‌کنندگی و روایتگری جواد قارایی، از اواخر دهه ۸۰ با نگاهی پژوهش‌محور تولید شده و تاکنون در چند فصل متوالی از شبکه‌های سیما روی آنتن رفته است.