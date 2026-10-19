به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سید مهدی حسینی در نشست خبری بزرگداشت هفته استاندارد که از ۱۸ تا ۲۴ مهرماه برگزار می‌شود گفت: ۸۳ درصد نمونه‌های برداشت‌شده از واحد‌های تولیدی مصالح ساختمانی خراسان‌شمالی نتیجه قابل قبول در آزمون‌های استاندارد داشتند، اما همچنان بخش عمده موارد مردودی مربوط به این صنعت است.

وی افزود: صنعت ساختمان یکی از حوزه‌های مهم و غالب اقتصادی خراسان‌شمالی است و به همین دلیل، افزایش نظارت، استانداردسازی محصولات و تقویت امکانات آزمایشگاهی این بخش در دستور کار قرار دارد.

حسینی درباره وضعیت صنایع غذایی نیز گفت: نتایج آزمون‌ها نشان می‌دهد بخش عمده نمونه‌های این صنعت با استاندارد‌های تعیین‌شده انطباق دارند و میزان قبولی در این حوزه بالا است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از هزینه‌کرد ۱۰۰ میلیارد ریال برای تجهیز آزمایشگاه مرجع استاندارد استان خبر داد و گفت: این آزمایشگاه راه‌اندازی شده و ظرفیت انجام آزمون برای ۱۰ فرآورده را دارد.

حسینی افزود: بخشی از فعالیت آزمایشگاه مرجع به فرآورده‌های صنعت ساختمان از جمله سیمان، شن و ماسه اختصاص یافته است که با توجه به جایگاه این صنعت در استان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی تقویت آزمایشگاه مرجع و به‌روزرسانی تجهیزات را از ضرورت‌های حوزه استاندارد دانست و گفت: توسعه این زیرساخت‌ها توان نظارتی استان را افزایش می‌دهد و نیاز به ارسال نمونه‌ها برای انجام آزمون به خارج از استان را کاهش می‌دهد.