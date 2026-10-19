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هفته نهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگای اسپانیا با برتری پرگل رئال مادرید مقابل سویا ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
اوساسونا ۲ - ۰ راسینگ سانتاندر
سلتاویگو ۲ - ۱ دپورتیوو آلاوس
مالاگا ۲ - ۵ رئال سوسیداد
رئال مادرید ۴ - ۱ سویا (گلهای رئال: آردا گولر در دقیقه ۳۰، کیلیان امباپه ۳۷ و ۶۳ و یان دیاموند ۸۲)
* برنامه - دوشنبه ۲۷ مهر:
ختافه - رایو وایکانو
- در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۲۷ امتیاز در صدر است و تیمهای آتلتیکومادرید با ۲۲ و رئال بتیس با ۱۹ و رئال مادرید با ۱۸ امتیاز دوم تا چهارم هستند.