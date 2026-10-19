به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

اوساسونا ۲ - ۰ راسینگ سانتاندر

سلتاویگو ۲ - ۱ دپورتیوو آلاوس

مالاگا ۲ - ۵ رئال سوسیداد

رئال مادرید ۴ - ۱ سویا (گل‌های رئال: آردا گولر در دقیقه ۳۰، کیلیان امباپه ۳۷ و ۶۳ و یان دیاموند ۸۲)

* برنامه - دوشنبه ۲۷ مهر:

ختافه - رایو وایکانو

- در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۲۷ امتیاز در صدر است و تیم‌های آتلتیکومادرید با ۲۲ و رئال بتیس با ۱۹ و رئال مادرید با ۱۸ امتیاز دوم تا چهارم هستند.