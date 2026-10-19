مؤسسه تحقیقات آب از پیش‌بینی بارش در حاشیه جنوبی دریای خزر، شمال‌غرب، غرب و بخش‌هایی از مرکز و جنوب‌شرق کشور درهفته جاری خبر داد و اعلام کرد استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، قزوین، مازندران، گیلان، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان با بارش تجمعی ۲۵ تا ۵۰ میلی‌متر، پربارش‌ترین استان‌های کشور خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات آب، درهفته جاری در حاشیه جنوبی دریای خزر، شمال‌غرب، غرب و بخش‌هایی از مرکز و جنوب‌شرق کشور بارش پیش‌بینی می‌شود و میزان تجمعی بارش در برخی از این مناطق به ۲۵ تا ۵۰ میلی‌متر خواهد رسید.

بر اساس این گزارش، از میان حوضه‌های آبریز درجه یک کشور، حوضه دریای خزر با میانگین بارش ۴.۶ میلی‌متر و بیشینه ۳۲.۴ میلی‌متر و حوضه خلیج فارس و دریای عمان با میانگین ۱.۹ میلی‌متر و بیشینه ۵۷.۶ میلی‌متر، پرباران‌ترین حوضه‌های آبریز درجه یک در هفته جاری خواهند بود.

در مقابل، حوضه آبریز قره‌قوم با میانگین و بیشینه بارش صفر میلی‌متر، کم‌باران‌ترین حوضه درجه یک کشور پیش‌بینی شده است.

همچنین در میان حوضه‌های آبریز درجه دو، حوضه رودخانه‌های بلوچستان با میانگین بارش ۳.۶ میلی‌متر و بیشینه ۵۷.۶ میلی‌متر و حوضه بندرعباس ـ سدیج با میانگین ۴.۸ میلی‌متر و بیشینه ۴۹.۸ میلی‌متر، بیشترین میزان بارش را تجربه خواهند کرد.

بر پایه این گزارش، استان‌های مازندران، گیلان، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، فارس، کردستان، کرمانشاه، مرکزی، زنجان، قزوین، همدان، البرز، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان طی هفته جاری شاهد بارش خواهند بود.

بر اساس پیش‌بینی مؤسسه تحقیقات آب، استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، قزوین، مازندران، گیلان، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان با بارش تجمعی ۲۵ تا ۵۰ میلی‌متر، در شمار پربارش‌ترین استان‌های کشور قرار می‌گیرند.