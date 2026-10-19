به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت دارایی‌های دیجیتال وی، پرونده‌ای تشکیل و بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سردار عبدالوهاب حسنوند افزود: پس از بررسی مشخص شد، دو متهم به دلیل آشنایی قبلی و کسب اعتماد شاکی، مدتی قبل برای وی کیف پول دیجیتال ایجاد کرده و به رمز آن دسترسی داشته‌اند و این موضوع شرایط سوءاستفاده و انتقال ۳.۰۱۷ بیت‌کوین از کیف پول این شهروند را فراهم کرده است.

وی با اشاره به بازگرداندن دارایی‌های سرقت‌شده به مالباخته ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با اقدامات تخصصی، بررسی‌های فنی و پیگیری مسیر انتقال رمزارزها، موفق به شناسایی هویت متهمان شدند و پس از هماهنگی‌های لازم، هر دو نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

حسنوند با تأکید بر ضرورت رعایت نکات امنیتی در نگهداری دارایی‌های دیجیتال از شهروندان خواست: عبارت بازیابی، کلید خصوصی و اطلاعات ورود به کیف پول خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و از ذخیره این اطلاعات در تلفن همراه، پیام‌رسان‌ها، فضای ابری و بستر‌های ناامن خودداری کنند.

فرمانده انتظامی استان همچنین بر استفاده از رمز‌های عبور قوی و اختصاصی، فعال سازی ورود دومرحله‌ای، به‌روزرسانی نرم‌افزار‌ها و دریافت برنامه‌های کیف پول از منابع رسمی تأکید کرد و گفت: کاربران باید از کلیک روی لینک‌های ناشناس، نصب برنامه‌های مشکوک و وارد کردن اطلاعات کیف پول در وبگاه‌های غیرمعتبر پرهیز کنند، همچنین شهروندان باید در خصوص تماس‌ها و پیام‌هایی که با عنوان پشتیبانی صرافی‌ها و پلتفرم‌های رمزارزی، درخواست عبارت بازیابی یا کلید خصوصی می‌کنند، هوشیار باشند.