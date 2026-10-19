نام دکتر محمود علیزاده ثانی، دانشمند جوان و برجسته اهل شهرآباد شهرستان بردسکن، برای سومین سال پیاپی در جمع دو درصد دانشمندان برتر و پراستناد جهان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، بر اساس تازه‌ ترین داده‌ های منتشرشده توسط پایگاه معتبر بین‌ا لمللی «الزویر» (Elsevier) و ارزیابی جامع دانشگاه استنفورد در سال ۲۰۲۶، دکتر محمود علیزاده ثانی، عضو هیئت‌ علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با درخشش در ارزیابی‌ های بین‌ المللی موفق شد برای سومین بار نام خود را در فهرست پراستنادترین پژوهشگران تأثیرگذار جهان تثبیت کند.

دکتر علیزاده ثانی که از نخبگان برخاسته از شهرآبادِ شهرستان بردسکن در خراسان رضوی است، در این رتبه‌ بندی بر مبنای شاخص‌ های سخت‌ گیرانه علمی جهانی از جمله میزان استنادها، شاخص h-index، سهم فردی از پژوهش‌ ها و بروندادهای اثرگذار بر پایه داده‌ های پایگاه استنادی اسکوپوس (Scopus)، این افتخار چشمگیر بین‌ المللی را به دست آورده است.

وی پیش از این در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ نیز حائز این عنوان ارزنده شده بود.

در همین چارچوب و بنا بر اعلام روابط‌ عمومی دانشکده علوم تغذیه و رژیم‌ شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، علاوه بر این نخبه خراسانی، ۶ عضو هیئت‌ علمی دیگر این دانشکده شامل آقایان و خانم‌ ها دکتر احمدرضا درستی مطلق، دکتر احمد اسمعیل‌ زاده، دکتر لیلا آزادبخت، دکتر سکینه شب‌ بیدار، دکتر نبی شریعتی‌ فر و دکتر حامد محمدی نیز در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان جای گرفته‌ اند.

فهرست سالانه ۲ درصد برتر دانشگاه استنفورد یکی از معتبرترین مراجع سنجش اثربخشی علمی در جهان به شمار می‌ رود و تکرار این موفقیت علمی برای سومین سال متوالی توسط دکتر علیزاده ثانی، نشان‌ دهنده پویایی و حضور مستمر این نخبه شهرآبادی در خط مقدم دانش و مرزهای پژوهشی جهان است.