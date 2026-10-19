هم‌زمان با هفته تربیت‌بدنی، رزمایش جان‌فدائیان ورزشی با حضور ورزشکاران رشته‌های مختلف، اساتید و مربیان ورزشی در میدان انقلاب شهر دولت‌آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: این اجتماع با هدف تجدید عهد با آرمان‌های ایران اسلامی، ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری و نمایش همبستگی و همراهی جامعه ورزش با مردم برگزار شد.

سید مهدی صدری با اشاره به حضور جامعه ورزش در اجتماعات مردمی گفت: در شب‌های گذشته، جامعه ورزش، به‌عنوان بخشی از نخبگان جامعه، در کنار مردم حضور داشته و همراه و همگام با آنان در میدان بوده‌اند.

وی از مربیان، قهرمانان، ورزشکاران و همه افرادی که با احساس مسئولیت در این اجتماعات حضور یافته‌اند، قدردانی کرد و افزود: این حضور جلوه‌ای از پیوند ورزش با فرهنگ ایثار، مسئولیت‌پذیری و همبستگی اجتماعی است و نشان داد جامعه ورزش، افزون بر فعالیت در عرصه‌های قهرمانی، خود را در قبال ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و ملی کشور نیز مسئول می‌داند.