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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، صدیقه غلام‌احمدی، بانوی نمونه عشایری خراسان جنوبی در چهارمین جشنواره ملی نان ایران در کرمان جلوه‌ای از هنر، اصالت و توانمندی زنان عشایری استان را به نمایش گذاشت.

در این جشنواره شرکت کنندگانی از ۲۷ استان کشور و ۲۵ شهرستان استان کرمان، بیش از ۴۰۸ غرفه در حوزه نان‌های سنتی و محلی، تنور‌های سنتی و صنعتی، غذا‌های بومی و فرآورده‌های غلات را برپا کردند.

در این رویداد ملی، حضور بانوان توانمند خراسان جنوبی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های زنان عشایری، پاسداشت میراث نان‌های سنتی و نمایش نقش بانوان در رونق اقتصادی و حفظ هویت فرهنگی منطقه را فراهم کرد.