به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، آل‌مومن با اثری هنری از اعتکاف دانش‌آموزان در یکی از مساجد چهارمحال و بختیاری در این رویداد فرهنگی هنری شرکت کرده بود که این اثر نظر موافق داوران را برای کسب عنوان برتر، لوح و تندیس جشنواره اعتکاف جلب کرد.

یازدهمین کنگره ملی و هشتمین جشنواره بین‌المللی اعتکاف با هدف تعمیق اندیشه، ارتقای کیفیت و تقویت ظرفیت‌های مردمی این سنت نورانی و ایجاد فرصتی برای هم‌اندیشی، انتقال تجربه و هم‌افزایی متولیان و مجریان اعتکاف برگزار شد.