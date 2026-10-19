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مریم آلمومن دهکردی بانوی هنرمند چهارمحال و بختیاری توانست مقام نخست رشته عکاسی جشنواره بین المللی اعتکاف را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، آلمومن با اثری هنری از اعتکاف دانشآموزان در یکی از مساجد چهارمحال و بختیاری در این رویداد فرهنگی هنری شرکت کرده بود که این اثر نظر موافق داوران را برای کسب عنوان برتر، لوح و تندیس جشنواره اعتکاف جلب کرد.
یازدهمین کنگره ملی و هشتمین جشنواره بینالمللی اعتکاف با هدف تعمیق اندیشه، ارتقای کیفیت و تقویت ظرفیتهای مردمی این سنت نورانی و ایجاد فرصتی برای هماندیشی، انتقال تجربه و همافزایی متولیان و مجریان اعتکاف برگزار شد.