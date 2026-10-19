به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی در کمیته بررسی پرونده کثیر الشاکی یک شرکت سرمایه گذاری طلا در یزد، با تأکید بر مسئولیت حقوقی فعالان این حوزه اظهار داشت: مردم پیش از سپردن سرمایه خود به شرکت‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری طلا، باید از اعتبار مجموعه، مجوز‌های قانونی و ماهیت تعهدات آن اطمینان حاصل کنند.

وی با اشاره به مخاطرات معاملات موسوم به «طلای کاغذی» افزود: در این معاملات ممکن است بدون تحویل فیزیکی طلا، تعهداتی بر مبنای قرارداد ایجاد شود؛ بنابراین، بررسی پشتوانه تعهدات و امکان ایفای آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.

طهماسبی با بیان اینکه وضعیت شکات در این پرونده‌ها یکسان نیست، تصریح کرد: برخی طلای فیزیکی تحویل داده‌اند، برخی وجه نقد پرداخت کرده‌اند و گروهی نیز وارد معاملات کاغذی شده‌اند؛ ازاین‌رو، مستندات شرکت، سوابق معاملاتی و مدارک هر یک از شکات باید با دقت بررسی شود.

وی در پایان بر شناسایی و صیانت از دارایی‌های شرکت تأکید کرد و گفت: اموال موجود باید با رعایت موازین قانونی و حقوق ذی‌نفعان مدیریت شود تا زمینه جبران خسارت مالباختگان فراهم و از تضییع حقوق آنان جلوگیری شود.