فرزاد توکلی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان، با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به مدت چهار سال به‌عنوان عضو هیئت امنای منطقه پنج فناوری منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرزاد توکلی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان، با حکم دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به مدت چهار سال به‌عنوان عضو هیئت امنای منطقه پنج فناوری منصوب شد.

این انتصاب در راستای اجرای قوانین و مقررات مربوط به تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی صورت گرفته است و زمینه‌ساز تقویت تعامل و هم‌افزایی میان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و مراکز علمی و پژوهشی خواهد بود.

حضور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان در این هیئت، فرصتی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و اجرایی حوزه فناوری اطلاعات در مسیر توسعه علمی، حمایت از نوآوری و تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها و بخش فناوری کشور فراهم می‌کند.