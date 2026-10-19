توسعه و تکمیل زیرساختهای حمل و نقل جاده‌ای و ریلی آذربایجان‌شرقی با تخصیص ۳۰ هزار میلیارد تومان از سوی دولت شتاب خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: در جریان بیست و دومین سفر استانی دولت به استان ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای عمرانی و توسعه این استان مصوب شد که از این میزان تخصیص ۶۰ درصد از این اعتبارات به پروژه‌های زیرساختی در حوزه‌های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی، مسیر را برای ایجاد تحول در شریان‌های حیاتی این خطه هموار کرد.

بابک نجفیان افزود: این رقم از محل اعتبارات سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و منابع استانی برای اجرای ۱۶ مصوبه کلیدی پیش‌بینی شده است که طی سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ عملیاتی خواهد شد.

وی با بیان اینکه تمرکز اصلی این اعتبارات بر روی طرحهای پیشران و کریدور‌های ترانزیتی استان است اظهار کرد: تکمیل و توسعه شبکه آزادراهی و ریلی استان از جمله احداث و تکمیل آزادراه‌های استراتژیک تبریز - بازرگان، زنجان - تبریز، تبریز - ارومیه و پروژه حیاتی خط آهن میانه - تبریز و همچنین آزادراه مراغه - هشترود در کانون توجه این مصوبات قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی، گفت: تکمیل و بهره‌برداری از ۶۰ کیلومتر مسیر اصلی جلفا - کلاله، تکمیل قطعات باقی‌مانده آزادراه‌ها و تقاطع‌های غیرهمسطح، بهسازی ۲۰۰ کیلومتر از مسیر بحرانی باند رفت و برگشت آزادراه زنجان - تبریز، رفع نقاط حادثه‌خیز و ایمن‌سازی راه‌های شریانی و غیرشریانی استان از دیگر برنامه‌های مهمی است که با این اعتبار شتاب می‌گیرد.

نجفیان ادامه داد: علاوه بر این اعتبارات عمرانی، طرح‌های کلان دیگری نظیر خط آهن خاوران - تبریز - چشمه ثریا نیز به صورت جداگانه و خارج از این مصوبات پیگیری و تامین اعتبار خواهند شد تا زیرساخت‌های ترانزیتی استان به جایگاه واقعی خود دست یابند.

آذربایجان شرقی دارای ۲۸۴ کیلومتر آزادراه و حدود ۱۰ درصد از آزادراه‌های کشور، ۴۵۳ کیلومتر بزرگراه، ۹۲۲ کیلومتر راه اصلی، ۲ هزار و ۷۵ کیلومتر راه فرعی و ۱۰ هزار و ۴۴۱ کیلومتر راه روستایی است و با توجه به ارتباط ریلی این استان با مرز ترکیه، این زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای نقش بسزایی در بخش صادرات و واردات کالا ایفا می‌کند و تکمیل این زیرساخت‌ها می‌تواند میزان صادرات و واردات کشور از این منطقه را افزایش دهد.

هم اکنون ۵۵۲ کیلومتر طرح آزادراهی در شمال غرب کشور و مسیر‌های ارتباطی آذربایجان شرقی در حال اجرا است که شامل آزادراه تبریز - ارومیه به طول ۱۶۲ کیلومتر، آزادراه مراغه - هشترود به طول ۱۱۰ کیلومتر و آزادراه تبریز - مرند - بازرگان به طول ۲۸۰ کیلومتر است که از این میزان ۳۴۷ کیلومتر در حوزه آذربایجان شرقی قرار دارد.

۳۱ کیلومتر پروژه در آزادراه تبریز - ارومیه، آزادراه مراغه - هشترود و آزادراه تبریز - مرند - بازرگان در حال اجرا است که بر اساس برآورد‌های اداره کل راه و شهرسازی، امسال به بهره برداری می‌رسند تا علاوه بر توسعه شبکه آزادراهی این استان در کاهش میزان تصادفات و تلفات جاده‌ای و زمان‌سفر نقش خود را ایفا کنند.

آزادراه ۶ خطه تبریز - ارومیه با هدف ایجاد مسیری مناسب بین مراکز استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در ادامه ایجاد کریدور شرق به غرب از تهران تا مرز بازرگان در ۶ قطعه طراحی شده که ۷۱ کیلومتر آن شامل قطعه اول به طول ۲۴.۵ کیلومتر، قطعه ۲ به طول ۱۵.۵ کیلومتر و قطعه ۴ به طول ۳۱ کیلومتر تعریض و تکمیل شده و عملیات ساخت قطعه سوم به طول ۱۷ کیلومتر در حال پیگیری و قطعه پنجم به طول حدود ۳۰ کیلومتر آغاز نشده و از ۲۸ کیلومتر قطعه ششم ۱۶ کیلومتر در دست اجرا است.

آزادراه تبریز -مرند- بازرگان به طول ۲۸۰ کیلومتر بخشی از بزرگراه ۲۰ هزار و ۵۵۷ کیلومتری آسیا از توکیو تا بلغارستان به شمار می‌رود که عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۸۶ آغاز شده و مسیر اصلی ترانزیت کالا و مسافر با کشور ترکیه، اتحادیه اروپا و منطقه قفقاز است که سالانه گنجایش جابجایی بیش از ۱۵ میلیون تن بار و ۱۰ میلیون مسافر را دارد. میزان اعتبار هزینه شده برای این آزادراه پنج همت است که بهره برداری از آن نیازمند تخصیص ۱۰ همت است.

آزادراه چهار خطه مراغه - هشترود به طول ۱۱۰ کیلومتر در چهار قطعه طراحی شده است که ۲۹ کیلومتر آن در سال گذشته به بهره برداری رسیده و امسال نیز ۶ کیلومتر از این آزادراه در دست اجرا بوده که تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد و تاکنون ۲.۷ همت برای این آزادراه هزینه شده و تکمیل آن نیازمند ۱۳ همت است.

علاوه بر این آزادراه ها ۶ طرح بزرگراهی نیز در این استان به طول ۳۱۴.۳ کیلومتر در حال اجرا است که شامل ۱۴۲ کیلومتر تبریز - اسپیران، ۱۱.۳ کیلومتر ایلخچی، ۳۶ کیلومتر تبریز - بستان آباد، ۶۴ کیلومتر خواجه - ورزقان و ۶۱ کیلومتر مرند - جلفا است.