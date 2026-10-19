با توجه به گستردگی جغرافیایی، پراکندگی جمعیت و فاصله قابل توجه میان روستا‌های سیستان و بلوچستان، تحقق عدالت آموزشی در این استان نیازمند توسعه متوازن زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های متنوع آموزشی برای دانش‌آموزان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: در سال گذشته ۷۱ هنرستان در استان تأسیس شد و این روند همچنان متناسب با نیاز‌های مناطق و استعداد‌های دانش‌آموزان ادامه خواهد داشت. همچنین توسعه مدارس شبانه‌روزی با هدف افزایش پوشش واقعی تحصیلی و کاهش بازماندگی از تحصیل در دستور کار قرار گرفته و برای سال تحصیلی پیش‌رو، ایجاد ۲۲ مدرسه شبانه‌روزی جدید در سراسر استان هدف‌گذاری شده است.

رسول صفرزائی از احداث نخستین دبیرستان هوشمند شبانه‌روزی پلیس در سیستان و بلوچستان خبر داد و اقزود: برای نخستین بار در استان، این دبیرستان با حمایت استانداری و مشارکت اداره‌کل آموزش و پرورش و فرماندهی انتظامی احداث می‌شود و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

وی ادامه داد: دبیرستان هوشمند شبانه‌روزی پلیس با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های بومی و تربیت دانش‌آموختگان متعهد و متخصص ایجاد می‌شود و برنامه ریزی شده که از مهرماه ۱۴۰۶ فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. دانش‌آموزان این مجموعه از سراسر استان پذیرش خواهند شد و در طول تحصیل از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده و ظرفیت بورسیه برخوردار می‌شوند و برای آنان مسیر مشخصی جهت ادامه تحصیل و ورود به مجموعه انتظامی در نظر گرفته خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان همچنین از راه‌اندازی هنرستان صدا و سیما خبر داد و گفت: یکی دیگر از مجموعه‌های تخصصی که در دستور کار قرار دارد، هنرستان صدا و سیما است. در این زمینه تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری با صدا و سیمای مرکز منعقد شده است تا دانش‌آموزان مستعد استان در حوزه‌های رسانه، هنر و تولیدات تصویری به صورت حرفه‌ای آموزش ببینند و بتوانند استعداد‌های خود را در این زمینه‌ها شکوفا کنند.

صفرزائی بیان کرد: با فراهم شدن مقدمات لازم، هنرستان صدا و سیما نیز به بهره برداری خواهر رسید و این مجموعه در کنار دبیرستان پلیس، هنرستان‌ها و سایر مراکز تخصصی، بخشی از رویکرد جدید آموزش و پرورش استان برای ایجاد مسیر‌های متنوع آموزشی و مهارتی برای دانش‌آموزان خواهد بود.

وی در ادامه از تصویب افزایش ظرفیت پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: در جلسه شورای آموزش و پرورش استان، تأسیس و اضافه شدن ۶ پژوهش‌سرا به مجموعه پژوهش‌سرا‌های استان به تصویب رسید که این اقدام با هدف شناسایی، هدایت و پرورش استعداد‌های علمی و پژوهشی دانش‌آموزان انجام خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات در حوزه توسعه هنرستان‌ها، ایجاد دبیرستان‌های تخصصی، توسعه مدارس شبانه‌روزی و تقویت زیرساخت‌های پژوهشی، در راستای تحقق شعار «توسعه عدالت آموزشی و پرورشی» دنبال می‌شود تا دانش‌آموزان سیستان و بلوچستان، فارغ از محل زندگی و شرایط جغرافیایی، به فرصت‌های برابر آموزشی، تخصصی و مهارتی دسترسی داشته باشند.