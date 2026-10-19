رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در پیامی انتخاب وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در پیامی انتخاب وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

"امروز قدرت دفاعی ایران زبانزد است؛ دوستان ایران به این قدرت دفاعی می‌بالند و دشمنان ایران از این قدرت دفاعی می‌هراسند. "

امام خامنه‌ای شهید (رضوان الله تعالی علیه)



برادر ارجمند جناب آقای مهندس مهرداد اخلاقی کتابچی

با درود و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و اهداء سلام.

با احترام انتخاب شایسته جنابعالی به سمت وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

تخصص و تجربیات ارزنده و سال‌ها خدمت صادقانه، متعهدانه و خالصانه در راستای اعتلا و صیانت از دستاورد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، شکوفایی روزافزون و اقتدار بیش از پیش در این سنگر خطیر و مهم را نوید می‌دهد.

توفیق روزافزون شما را تحت عنایات خاصه حضرت ولی عصر (عج)، تحقق رهنمود‌های حکیمانه امامین انقلاب اسلامی (ره) و تبعیت از فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) در ادامه مسیر نورانی شهدای والامقام ایران اسلامی به ویژه شهدای عزیز جنگ‌های تحمیلی دوازده روزه و رمضان از خداوند متعال مسئلت دارم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت

سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر