مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام از جابه‌جایی ۸۹۴ هزار و ۱۶۲ مسافر در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: این تعداد مسافر در قالب ۴۹ هزار و ۳۳۸ سفر جابه‌جا شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «حیدر دشتی‌پور» مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام، با اعلام این خبر گفت: این تعداد مسافر در قالب ۴۹ هزار و ۳۳۸ سفر جابه‌جا شده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای استان افزود: ۱۶۸ شرکت حمل‌ونقل کالا و مسافر در استان فعال هستند که از این تعداد، ۹۷ شرکت در بخش مسافربری و ۷۱ شرکت در حوزه حمل‌ونقل کالا فعالیت می‌کنند.

دشتی‌پور ادامه داد: بیش از ۱۳ هزار دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی در استان فعالیت دارند که ۳ هزار و ۴۵۹ دستگاه به ناوگان باری، هزار و ۲۷۹ دستگاه به ناوگان مسافری و ۸ هزار و ۵۵۶ دستگاه به وانت‌بار‌ها اختصاص دارد.

وی خاطرنشان کرد: جابه‌جایی این تعداد مسافر، هماهنگی میان شرکت‌های حمل‌ونقل، رانندگان و ناوگان فعال را می‌طلبد تا خدمات مورد نیاز مسافران در مسیر‌های ارتباطی استان ارائه شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام تصریح کرد: ناوگان باری و وانت‌بار‌ها در جابه‌جایی کالا و تأمین نیاز‌های حمل‌ونقلی نقش دارند و ناوگان مسافری نیز مسئولیت انتقال مسافران را بر عهده دارد؛ از این‌رو، فعالیت هماهنگ شرکت‌ها و ناوگان در تداوم خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای اهمیت دارد.

جابه‌جایی نزدیک به ۹۰۰ هزار مسافر در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد که بخش مسافربری یکی از حوزه‌های مهم خدمات جاده‌ای استان ایلام به شمار می‌رود و تداوم این خدمات به فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل، حضور رانندگان و بهره‌گیری از ناوگان متناسب با نیاز‌های مسافری و باری وابسته است.