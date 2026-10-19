مدرسه ۱۲ کلاسه ۲۲ بهمن میاندوآب، خانه بهداشت مرادخانلو در چهاربرج و طرح بهسازی راه روستایی سرچم در باروق، سه طرح منتخب سال جاری برای بهره‌مندی از ۲۹۰ میلیارد ریال اعتبار مالیاتی هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، معاون مدیرکل و مدیر امور حسابرسی مالیاتی شهرستان میاندوآب با اشاره به اجرای سومین سال طرح «نشان‌دار کردن مالیات» اظهار کرد: در سال ۱۴۰۵، سه طرح در حوزه‌های مدرسه‌سازی، توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی در شهرستان‌های میاندوآب، چهاربرج و باروق به‌عنوان طرح‌های منتخب معرفی شده‌اند.

جلالت افزود: در چارچوب این طرح، مؤدیان مالیاتی می‌توانند با انتخاب خود، بخشی از مالیات پرداختی‌شان را به تأمین اعتبار و تکمیل طرح‌های تعیین‌شده اختصاص دهند؛ اقدامی که زمینه مشارکت مستقیم مؤدیان در توسعه زیرساخت‌ها و تکمیل طرح‌های عمرانی و خدماتی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به نخستین طرح منتخب سال ۱۴۰۵ گفت: تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی ۱۲ کلاسه «۲۲ بهمن» در میاندوآب، یکی از طرح‌های نشان‌دار این شهرستان است که تاکنون ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای تکمیل آن، ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار از محل مالیات‌های نشان‌دار در نظر گرفته شده است.

مدیر امور حسابرسی مالیاتی شهرستان میاندوآب، احداث خانه بهداشت مرادخانلو در شهرستان چهاربرج را دومین طرح منتخب معرفی کرد و افزود: این طرح با ۷۱ درصد پیشرفت فیزیکی، برای تکمیل به ۶۰ میلیارد ریال اعتبار از محل مالیات‌های نشان‌دار نیاز دارد.

جلالت در ادامه، بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی محور سرچم در شهرستان باروق را سومین طرح نشان‌دار سال ۱۴۰۵ عنوان کرد و گفت: این طرح به طول سه کیلومتر در حال اجراست و تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت عملیاتی داشته است. برای تکمیل و بهره‌برداری از این طرح نیز ۷۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.