بانک کشاورزی گزارش داد، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان شهریورماه، ۱۴۵ طرح راکد با تأمین مالی ۲۲ هزار میلیارد ریالی احیا شد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارش بانک کشاورزی، این بانک با تأمین مالی ۲۲ هزار و ۲۴۸ میلیارد ریالی در شش ماه نخست امسال، زمینه بازگرداندن این طرح‌های تولیدی و صنایع وابسته را به چرخه فعالیت فراهم کرده و مانع هدررفت منابع شده است.

این اقدام در چارچوب سیاست‌های حمایتی بانک کشاورزی برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور، کمک به رونق تولید، افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید صورت گرفت.

با توجه به محدودیت‌های مالی برخی واحد‌های تولیدی، تداوم فعال‌سازی طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت زنجیره ارزش کشاورزی در دستور کار قرار گرفت.

بازگرداندن این طرح‌ها به چرخه تولید، علاوه بر صیانت از اشتغال، به تقویت بنیه اقتصادی مناطق مختلف کشور می‌انجامد.