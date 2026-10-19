عضو ۱۰ ساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل موفق شد جایزه اول بخش بین‌الملل بیست‌وپنجمین مسابقه بین‌المللی نقاشی محیط زیست «جی‌کیوای» ژاپن را از آن خود کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل کانون استان، بیست‌وپنجمین دوره مسابقه بین‌المللی نقاشی محیط زیست «جی‌کیوای» ژاپن در سال ۲۰۲۵ با موضوع «بیایید به صدای زمین گوش کنیم» برگزار شد و از میان ۹ هزار و ۹۰۷ اثر ارسالی از ۷۲ کشور جهان، هشت عضو مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور موفق به کسب افتخار شدند که نام کانون استان اردبیل نیز در میان این افتخارآفرینان می‌درخشد.

بر اساس نتایج اعلام‌شده، علی‌صدرا قدیری، کودک ۱۰ ساله از مرکز شماره یک کانون اردبیل توانست با هدایت و مربیگری مهسا صالحی، مربی آفرینش‌های هنری این مرکز، رتبه برتر و جایزه اول بخش بین‌الملل مسابقه را به دست آورد.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این دوره از رقابت‌ها با ارسال ۲۸۰ اثر نقاشی از اعضای مراکز فرهنگی‌هنری خود شرکت کرده بود که در مجموع موفق به کسب جایزه ویژه یونیسف، سه جایزه اول و چهار دیپلم افتخار در سطح کشور شد.

مسابقه بین‌المللی نقاشی محیط زیست «جی‌کیوای» ژاپن هر سال با هدف جلب توجه کودکان و نوجوانان به مسائل زیست‌محیطی و تشویق آنان به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود درباره زمین و حفاظت از محیط زیست از طریق هنر نقاشی برگزار می‌شود.