نگار زمانی، دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد و ورزشکار کراسفیت چهار محال و بختیاری، با درخشش در رقابت‌های کشوری لیگ انفرادی وادکس و مسابقات آیلند گیمز کیش، موفق به کسب دو عنوان در رقابت‌های کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد گفت: نگار زمانی در مسابقات کشوری لیگ انفرادی وادکس، در رده سنی ۱۸ تا ۳۴ سال و سطح اسکیل، از میان هزار شرکت‌کننده توانست با عملکردی درخشان به جمع ۲۰ ورزشکار برتر راه پیدا کند و جواز حضور در مرحله نهایی را به دست آورد.

علی همتیان افزود: مرحله نهایی این مسابقات در تهران برگزار شد و دانشجوی ورزشکار پس از سه روز رقابت فشرده و پرفشار، موفق شد در جمع پنج نفر برتر قرار بگیرد و در نهایت مقام چهارم کشور را از آن خود کند.

وی گفت: نکته قابل‌توجه این موفقیت، حضور نگار زمانی به‌عنوان تنها نماینده استان چهارمحال و بختیاری در این رده و سطح مسابقات بود که توانست به مرحله نهایی راه پیدا کند؛ افتخاری ارزشمند که نشان‌دهنده توانمندی و ظرفیت بالای ورزشکاران استان در رشته کراسفیت است.

همتیان گفت: این ورزشکار همچنین در مسابقات آیلند گیمز کیش نیز با صعود به مرحله نهایی، موفق به کسب مقام چهارم این رقابت‌ها شد و افتخاری دیگر را در کارنامه ورزشی خود به ثبت رساند.

علی همتیان یادآورشد: بی‌شک کسب این عناوین می‌تواند زمینه‌ساز حضور موفق‌تر این ورزشکار در رقابت‌های آینده و انگیزه‌ای برای سایر ورزشکاران جوان استان باشد.