مصاف حساس فجر و پیکان ، امشب در ورزشگاه پارس شیراز

مصاف حساس فجر و پیکان ، امشب در ورزشگاه پارس شیراز

تقابل فجر و پیکان در هفته نهم لیگ برتر فوتبال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه امروز در هفته نهم لیگ برتر فوتبال کشور در ورزشگاه پارس میزبان پیکان تهران است؛ دیداری که بلیت آن با تصمیم باشگاه به ۵۰ هزار تومان کاهش یافت تا هواداران با حضور پرشور خود، نماینده شیراز را تنها نگذارند.

زردپوشان شیرازی هم اکنون با ۱۰ امتیاز در رده هشتم جدول رده بندی این رقابت‌ها قرار دارند و پیکان با ۹ امتیاز در مکان نهم جدول ایستاده است.

مهدی رجب‌زاده سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی در آستانه این دیدار با بیان اینکه برد برابر آلومینیوم اراک به تیم کمک کرد تا از نظر روحی و روانی به شرایط مطلوبی برسد، گفت: تیم ایراداتی در زمینه فنی دارد که با توجه به زمان کم و فشردگی بازی‌ها در حال رفع آن هستیم.

رجب‌زاده ادامه داد: در اولین تعطیلی مسابقات نیز برنامه ویژه‌ای داریم تا به انسجام بهتری دست یابیم.

سرمربی فجر بیان کرد: برای هر بازی برنامه جدا داریم و بازی به بازی بهتر می‌شویم تا هواداران هم از بازی فجر لذت ببرند. ر

جب‌زاده با اشاره به اینکه تیم پیکان هم تیم خوبی است، گفت: برای این بازی هم برنامه‌ریزی کردیم و بازیکنان را به لحاظ تاکتیکی آماده این دیدار کردیم.

رجب‌زاده در پایان از هواداران درخواست کرد با حضور در ورزشگاه در دیدار با پیکان تیم فجر را تنها نگذارند.

حاتم احمدی مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز با بیان اینکه هواداران باشگاه فجر خواستار رایگان شدن یا کاهش قیمت بلیت بازی فجر بودند، گفت: سازمان لیگ به باشگاه اعلام کرد طبق پروتکل‌ها امکان رایگان شدن وجود ندارد و باشگاه می‌تواند قیمت را از ۱۵۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان کاهش داده و مابقی را باشگاه به سازمان لیگ پرداخت کند.

مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی از هواداران دعوت کرد با حضور پرشور در ورزشگاه پارس از تیم شهر خود حمایت کنند.

دیدار تیم‌های فجر شهید سپاسی شیراز و پیکان تهران در هفته نهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر ، امروز دوشنبه ۲۷ مهر ماه ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه در ورزشگاه پارس برگزار می‌شود.